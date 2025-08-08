В Італії хочуть оскаржувати рішення уряду про міст на Сицилію, що потребує відселення людей

Група італійців-місцевих мешканців та екоактивісти хочуть оскаржувати урядове рішення про спорудження мосту, що сполучить острів Сицилія з континентом.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

Масштабний проєкт будівництва мосту з континентальної частини Італії до острова Сицилія потребуватиме експропріації понад 440 об’єктів приватної власності на обох берегах.

Група місцевих мешканців з узбережжя категорично проти віддавати свої домівки під знесення і планує позов проти проєкту. Невдоволені також сусіди, чию власність не конфісковують, але яким загрожує перспектива роками жити поруч з масштабним будівництвом.

"Мені можуть запропонувати утричі більше, ніж вартість мого дому – це для мене не важливо. Для мене важливі ці краєвиди. Вони не мають чіпати Мессінську протоку", – заявила журналістам 75-річна Маріоліна де Франческо, що проживає на сицилійському узбережжі – там, де має стояти одна з опор майбутнього мосту.

У компанії Stretto di Messina, якій доручили проєкт, визнали в інтерв’ю ЗМІ, що "точно витратять багато часу" через судову тяганину.

Противники будівництва також наводять аргументи про негативний вплив на довкілля і ризики для дороговартісного проєкту через високу сейсмічну активність у регіоні. Кілька природоохоронних груп цього тижня подали свою скаргу через європейські механізми, вказуючи на серйозні ризики для місцевої екосистеми.

Компанія-виконавець переконує, що міст одразу спроєктований так, щоб витримувати навіть сильні землетруси, та не буде проходити через зони найбільшого ризику. Також там обіцяють заходи для зменшення дискомфорту мешканців та захисту природи.

Міністр інфраструктури й транспорту Маттео Сальвіні казав, що підготовчі роботи для спорудження конструкції мають початися вже у вересні-жовтні 2025 року. Поки невідомо, як очікувані судові позови вплинуть на них. Завершити будівництво планують у 2032 році.

В уряді розглядають варіант віднести будівництво мосту на Сицилію до військових витрат, що допомогло би Італії швидше рухатись до нового цільового показника НАТО витрат на оборону на рівні 5% від ВВП.