В Италии тысячи людей протестовали против планов строительства моста на Сицилию

Тысячи людей прошли в субботу маршем в сицилийском городе Мессина в знак протеста против правительственного плана строительства моста, который соединит материковую часть Италии с Сицилией в рамках масштабного инфраструктурного проекта стоимостью 13,5 миллиарда евро.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AP.

Протестующие решительно выступают против проекта моста через Мессинский пролив из-за его масштабов, угрозы землетрясений, воздействия на окружающую среду и призрака вмешательства мафии.

Идея строительства моста, который соединит Сицилию с остальной Италией, обсуждалась десятилетиями, но всегда откладывалась из-за этих опасений. Однако проект сделал большой шаг вперед, когда на этой неделе правительственный комитет, контролирующий стратегические государственные инвестиции, одобрил план.

Министр транспорта Маттео Сальвини, главный политический сторонник проекта, назвал его "крупнейшим инфраструктурным проектом на Западе".

Сальвини сослался на исследования, согласно которым проект создаст до 120 000 рабочих мест ежегодно и поможет стимулировать экономический рост в экономически отсталом южном регионе Италии, поскольку еще миллиарды будут вложены в улучшение дорог и инфраструктуры вокруг.

Оппонентов эти аргументы не убеждают. Они также возмущены тем, что для строительства моста придется экспроприировать имущество около 500 семей.

"Мессинский пролив нельзя трогать", – выкрикивали протестующие во время марша в Мессине. Многие несли плакаты с надписью "No Ponte" (Нет мосту). Организаторы оценили численность толпы в 10 000 человек.

Предлагаемый мост должен был простираться почти на 3,7 километра с подвесной секцией длиной 3,3 километра. Он превзойдет турецкий мост Канаккале на 1 277 метров и станет самым длинным подвесным мостом в мире.

Подготовительные работы могут начаться уже в конце сентября или в начале октября, после получения разрешения от Счетной палаты Италии. Полноценное строительство планируется начать в 2026 году, а завершить – между 2032 и 2033 годами.

Планы строительства моста неоднократно одобрялись и отменялись с тех пор, как итальянское правительство впервые запросило предложения по строительству моста в 1969 году. Администрация премьер-министра Джорджи Мелони возродила проект в 2023 году.

Проект также может поддержать обязательства Италии увеличить расходы на оборону до 5% ВВП, как того требует НАТО, поскольку правительство заявило, что классифицирует мост как объект, связанный с обороной.

Италия утверждает, что мост станет стратегическим коридором для быстрого перемещения войск и развертывания техники, квалифицируя его как "инфраструктуру, усиливающую безопасность".

Экологические группы, однако, подали жалобы в ЕС, ссылаясь на опасения, что проект повлияет на перелетных птиц.

Президент Италии также настаивал на том, чтобы проект подпадал под действие антимафиозного законодательства, которое применяется ко всем масштабным инфраструктурным проектам. Сальвини пообещал, что недопущение организованной преступности к проекту является главным приоритетом.