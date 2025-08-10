У Литві судитимуть колишнього головнокомандувача армією

Колишнього головнокомандувача армією Литви Вальдемараса Рупшиса звинувачують у шахрайстві – перше слухання у Вільнюському окружному суді відбудеться 22 вересня.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

Вільнюська окружна прокуратура передала справу до суду наприкінці травня.

Тоді прокуратура заявляла, що справа пов'язана з можливо незаконним наданням медичних послуг.

Рупшису висунуто обвинувачення у зловживанні службовим становищем, підробці документів і шахрайстві. Іншому обвинуваченому – колишньому медику військово-медичної служби – у зловживанні службовим становищем, підробці документів і пособництві шахрайству.

Досудове розслідування проводилося Службою спеціальних розслідувань, яка отримала повідомлення міністерства національної оборони.

Вважається, що, будучи командувачем армії, Рупшис встановив собі зубні імплантати вартістю близько 4 тисяч євро, які були оплачені коштом армії. Як пояснював тоді Рупшис, 2022 року під час відвідування військовослужбовців він зазнав одонтологічної травми; подія була визнана пов'язаною з виконанням службових обов'язків, і, відповідно, лікування оплачено з коштів системи національної оборони.

Нинішній командувач армії Раймундас Вайкшнорас назвав цю справу репутаційною кризою для армії.

Також Вальдемарас Рупшис приховав те, що він навчався у Росії.

Раніше Рупшис офіційно перепросив після того, як журналісти з’ясували, що він орендував квартиру у свого сина – зятя власника компанії з виробництва інфраструктури зв’язку Teltonika.