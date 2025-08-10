В Литве будут судить бывшего главнокомандующего армией

Бывшего главнокомандующего армией Литвы Вальдемараса Рупшиса обвиняют в мошенничестве – первое слушание в Вильнюсском окружном суде состоится 22 сентября.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

Вильнюсская окружная прокуратура передала дело в суд в конце мая.

Тогда прокуратура заявляла, что дело связано с возможно незаконным предоставлением медицинских услуг.

Рупшису предъявлено обвинение в злоупотреблении служебным положением, подделке документов и мошенничестве. Другому обвиняемому – бывшему медику военно-медицинской службы – в злоупотреблении служебным положением, подделке документов и пособничестве мошенничеству.

Досудебное расследование проводилось Службой специальных расследований, которая получила сообщение министерства национальной обороны.

Считается, что, будучи командующим армии, Рупшис установил себе зубные имплантаты стоимостью около 4 тысяч евро, которые были оплачены за счет армии. Как объяснял тогда Рупшис, в 2022 году во время посещения военнослужащих он получил одонтологическую травму; событие было признано связанным с выполнением служебных обязанностей, и, соответственно, лечение оплачено из средств системы национальной обороны.

Нынешний командующий армии Раймундас Вайкшнорас назвал это дело репутационным кризисом для армии.

Также Вальдемарас Рупшис скрыл то, что он учился в России.

Ранее Рупшис официально извинился после того, как журналисты выяснили, что он арендовал квартиру у своего сына – зятя владельца компании по производству инфраструктуры связи Teltonika.