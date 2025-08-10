Двоє людей загинули в авіакатастрофі невеликого літака в Іспанії  

Дві людини загинули в результаті авіакатастрофи невеликого літака в районі іспанського муніципалітету Понтон-де-Рекена (Валенсія) у суботу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє El Mundo.

Виклик надійшов близько 11:25 ранку, і на місце події були відправлені чотири команди пожежників з Пожежного консорціуму провінції Валенсія, підрозділ лісових пожеж Женералітату (регіональний уряд Каталонії), а також пожежна машина, патруль Цивільної гвардії і місцевої поліції, і машина швидкої допомоги SAMU .

Після прибуття на місце події офіцери змогли лише підтвердити смерть двох людей на борту літака. Пожежники тим часом гасили пожежу, спричинену аварією.

Пожежна бригада вже закінчила гасіння пожежі і від'їхала, залишивши Цивільну гвардію відповідальною за операцію.

На початку серпня в аварії невеликого літака біля іспанського острова Майорка загинули двоє людей – батько, у минулому пілот ВПС США, і його син-підліток.

У Британії внаслідок падіння літака в аеропорту Саутенд загинули чотири людини.