Два человека погибли в авиакатастрофе небольшого самолета в Испании

Два человека погибли в результате авиакатастрофы небольшого самолета в районе испанского муниципалитета Понтон-де-Рекена (Валенсия) в субботу.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает El Mundo.

Вызов поступил около 11:25 утра, и на место происшествия были отправлены четыре команды пожарных из Пожарного консорциума провинции Валенсия, подразделение лесных пожаров Женералитата (региональное правительство Каталонии), а также пожарная машина, патруль Гражданской гвардии и местной полиции, и машина скорой помощи SAMU.

По прибытии на место происшествия офицеры смогли лишь подтвердить смерть двух людей на борту самолета. Пожарные тем временем тушили пожар, вызванный аварией.

Пожарная бригада уже закончила тушение пожара и уехала, оставив Гражданскую гвардию отвечать за операцию.

В начале августа в аварии небольшого самолета возле испанского острова Майорка погибли два человека – отец, в прошлом пилот ВВС США, и его сын-подросток.

В Британии в результате падения самолета в аэропорту Саутенд погибли четыре человека.