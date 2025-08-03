ЗМІ: на іспанській Майорці в аварії літака загинули експілот ВПС США із сином

В аварії невеликого літака біля іспанського острова Майорка загинули двоє людей – батько, у минулому пілот ВПС США, і його син-підліток.

Про це повідомляють іспанські El Pais та ABC, пише "Європейська правда".

Двомісний легкомоторний літак зазнав аварії вранці 2 серпня в районі міста Сольєр. Літак довго виконував акробатичні маневри над морем і впав у воду за сотню метрів від берега на очах у багатьох свідків.

У неділю рятувальні служби знайшли тіла людей, які були на борту – 60-річного американця з його 13-річним сином.

Причини аварії наразі невідомі. Невдовзі перед падінням пілот встиг передати диспетчерам сигнал тривоги.

За інформацією іспанського ABC, загиблий чоловік у минулому служив пілотом ВПС США на F-18 і F-14 на авіаносцях. Після відставки він проживав у Німеччині і працював пілотом у комерційній авіації, а на іспанський острів приїхав на відпочинок.

Літак, на якому він розбився, був його власним двомісним Harmon Rocket.

На початку липня майже 20 людей постраждали внаслідок займання літака на злітно-посадковій смузі аеропорту Пальми на Майорці.

У Британії внаслідок падіння літака в аеропорту Саутенд загинули чотири людини.