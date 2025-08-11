На АЕС у Франції зупинили чотири реактори через навалу медуз

Чотири реактори на французькій атомній електростанції Гравлін були зупинені в неділю ввечері через навалу медуз в системах охолодження.

Як пише "Європейська правда", про це повідомило агентство Reuters.

За даними оператора EDF, вся станція тимчасово зупинила виробництво, оскільки два інші блоки наразі відключені для планового технічного обслуговування.

На пляжах навколо Гравліна, між великими містами Дюнкерк і Кале, в останні роки спостерігається збільшення кількості медуз через потепління води.

Реактори 2, 3 і 4 в Гравліні автоматично зупинилися незадовго до півночі, коли фільтрувальні барабани насосних станцій заповнилися "масивною і непередбачуваною" зграєю медуз, а реактор 6 відключився через кілька годин, йдеться в повідомленні EDF.

Ця подія не вплинула на безпеку об'єктів, персоналу або навколишнього середовища, йдеться в повідомленні.

Електростанція на півночі Франції є однією з найбільших в країні і охолоджується водою з каналу, з'єднаного з Північним морем. Її шість блоків виробляють по 900 мегават електроенергії кожен, або 5,4 гігавата в цілому.

"Медузи розмножуються швидше, коли вода теплішає, і оскільки такі райони, як Північне море, стають теплішими, період розмноження стає все довшим", – сказав Дерек Райт, консультант з морської біології Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Нагадаємо, в липні у Швейцарії частково відключили одну з АЕС через надмірну спеку.

Фінляндія розслідує порушення Росією санкцій через будівництво АЕС.