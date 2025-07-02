У Швейцарії частково відключили одну з АЕС через надмірну спеку

Швейцарську атомну електростанцію Безнау в північному кантоні Ааргау частково відключили від мережі через спеку.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Swissinfo.

Після часткового обмеження роботи АЕС Безнау один з двох реакторів був зупинений, а другий продовжив працювати з потужністю 50%.

Причиною стала висока температура води в річці Ааре, вода якої використовується для охолодження реакторів АЕС.

На відміну від АЕС у Гесгені та Лейбштадті, станція Безнау не має градирні та охолоджується водою, що береться з річки Ааре.

Обмеження потужності атомної електростанції в Ааргау покликане захистити флору і фауну річки від надмірного забруднення.

Від екстремальних температур цими днями потерпають середземноморські країни та більша частина Західної Європи. В Італії повідомляли про зростаюче навантаження на лікарні через те, що у людей частіше погіршується самопочуття в умовах спеки.

У Парижі на тлі аномальної спеки померла 10-річна дівчинка зі США, якій стало зле, коли вони з батьками стояли у черзі до музею. В Іспанії загинула дитина, яку залишили у замкненому авто.