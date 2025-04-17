Фінляндія розслідує порушення Росією санкцій через будівництво АЕС

Митна служба Фінляндії заявила в четвер, 17 квітня, що розслідує спробу порушення російських санкцій у справі, пов'язаній з секретними документами, що стосуються будівництва атомної електростанції.

Про це заявив підрозділ із розслідування економічних злочинів фінської митниці, передає Reuters, пише "Європейська правда".

У заяві зазначили, що попереднє розслідування зосередилося на значній кількості архівних документів, які намагалися вивезти до Росії зі складу, розташованого в Кюменлааксо.

"За результатами попереднього розслідування, частина даних класифікується як матеріали, що підпадають під дію санкцій проти Росії", – акцентували там.

Фінська митниця відмовилася від подальших коментарів, але повідомила, що підозрюваним є керуючий директор будівельної компанії, яка брала участь у проєкті.

Рішення про пред'явлення звинувачень буде прийнято після завершення розслідування, заявила фінська митниця.

Як зазначило агентство, Фінляндія має п'ять ядерних реакторів на двох електростанціях – Ловійса і Олкілуото.

Компанія Fortum, яка володіє АЕС "Ловійса", і компанія TVO, власник АЕС "Олкілуото", заявили, що їхні електростанції не є частиною розслідування.

Фінляндія відмовилася від планів будівництва шостої станції в Ханхіківі, на якій планувалося розмістити реактор російського "Росатома", після вторгнення Росії в Україну в 2022 році.

Після цього стало відомо, що фінська енергетична компанія Fennovoima має намір розпочати судовий розгляд проти російського "Росатому".