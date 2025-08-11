У Румунії есдеки висунули умови для збереження керівної коаліції

Соціал-демократична партія Румунії озвучила умови, за яких готова продовжити роботу у коаліції, після розбіжності між керівними партіями щодо оголошення трауру за померлим першим президентом країни.

Про це повідомляє News.ro, пише "Європейська правда".

У понеділок румунські соціал-демократи PSD збирали зустріч верхівки партії, анонсовану ще минулого тижня. Формальним приводом стало те, що інша коаліційна політсила "Союз порятунку Румунії" виступила проти трауру за померлим першим президентом країни Іоном Ілієску.

За підсумками засідання керівник PSD Сорін Гріндяну озвучив перелік умов, за яких партія повернеться до коаліційних зустрічей. Серед іншого, есдеки вимагають невідкладних кроків для "усунення привілеїв", зокрема спецпенсій, та хочуть скорочень у деяких держагентствах на різних рівнях, які, на їхню думку, вже не є потрібними у поточному вигляді.

Окрім того, есдеки хочуть зустрічі з міністром фінансів, щоб обговорити поточну ситуацію з виконанням бюджету та можливе коригування, перш ніж обговорювати наступний пакет заходів жорсткої економії. Гріндяну заявив, що паралельно з другим пакетом мають бути заходи для перезапуску економіки та реіндустріалізації країни.

Суперечка у коаліції відбувається на тлі спроб уряду впоратись з великим дефіцитом бюджету і невдоволення суспільства з приводу заходів економії, яке підігрівають опозиційні ультраправі сили.

Як повідомляє Financial Times, з 1 серпня в країні набув чинності перший пакет підвищення податків і скорочення видатків. Наступним кроком коаліція має домовитися, як бути з держпідприємствами, спецпільгами та іншими привілеями держслужбовців на зразок суддів та прокурорів (ранній вихід на пенсію тощо).

Дефіцит держбюджету Румунії у 2024 році на рівні 9,3% ВВП був найвищим у ЄС, тоді як "дозволеним" порогом у Євросоюзі є 3%.

Раніше у липні прем’єр закликав обмежити закордонні візити членів уряду з метою економії.

Нагадаємо, 23 червня парламент Румунії затвердив оновлений уряд на чолі з Іліє Боложаном – лідером проєвропейської Національно-ліберальної партії та ексвиконувачем обовʼязків президента.



