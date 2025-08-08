У Румунії назріває розкол у коаліції через траур за померлим першим президентом

Одна з коаліційних партій Румунії заявила про сумніви у подальшій співпраці після того, як партнери не підтримали оголошення національного трауру через смерть першого демократично обраного президента країни Іона Ілієску.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

Тимчасовий очільник Соціал-демократичної партії Румунії Сорін Гріндяну анонсував скликання на понеділок національного бюро партії у зв’язку з "ситуацією, що виникла у керівній коаліції" після того, як коаліційні партнери, Союз порятунку Румунії, не підтримали проєкт про оголошення національного трауру через смерть першого президента Іона Ілієску.

"На думку СДП, останні дії і заяви деяких членів коаліції, всупереч юридичним зобов’язанням та інституційним нормам поведінки, впливають не лише на відносини між підписантами політичної угоди про уряд, але й необхідний баланс у функціонуванні уряду", – заявив він.

Політик додав, що національне бюро партії "оцінить вплив цих подій на функціонування керівної коаліції та визначить чітку позицію партії щодо продовження співпраці в уряді".

Нагадаємо, до керівної коаліції Румунії, сформованої у грудні 2024 року, входять Соціал-демократична партія (PSD), Союз порятунку Румунії (USR), Національна ліберальна партія (PNL) та партія етнічних угорців UDMR.

У Румунії суперечливо відреагували на смерть 95-річного Іона Ілієску, який був першим і третім президентом сучасної постдиктаторської Румунії та опинився під звинуваченнями у злочинах проти людяності через події, що відбувались під час повалення режиму Чаушеску.

Президент Румунії Нікушор Дан не був присутній на похороні і не з’явився для прощання, хоча труна Ілієску була виставлена в президентському палаці Котрочень.

Дан обмежився короткою заявою після оголошення про смерть експрезидента, в якій зазначив, що "історія буде судити Іона Ілієску".

Колишній президент Клаус Йоганніс також не прийшов віддати останню шану Іону Ілієску і лише надіслав співчуття. Не був присутній та не робив жодних заяв і ексзаступник генсека НАТО Мірча Джоане.