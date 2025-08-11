В Румынии эсдеки выдвинули условия для сохранения правящей коалиции

Социал-демократическая партия Румынии озвучила условия, при которых готова продолжить работу в коалиции, после разногласий между правящими партиями по поводу объявления траура по умершему первому президенту страны.

Об этом сообщает News.ro, пишет "Европейская правда".

В понедельник румынские социал-демократы PSD собрали встречу правления партии, анонсированную еще на прошлой неделе. Формальным поводом стало то, что другая коалиционная политсила "Союз спасения Румынии" выступила против траура по умершему первому президенту страны Иону Илиеску.

По итогам заседания руководитель PSD Сорин Гриндяну озвучил перечень условий, при которых партия вернется к коалиционным встречам. Среди прочего, эсдеки требуют неотложных шагов для "устранения привилегий", в частности спецпенсий, и хотят сокращений в некоторых госагентствах на разных уровнях, которые, по их мнению, уже не нужны в текущем виде.

Кроме того, эсдеки хотят встречи с министром финансов, чтобы обсудить текущую ситуацию с выполнением бюджета и возможную корректировку, прежде чем обсуждать следующий пакет мер жесткой экономии. Гриндяну заявил, что параллельно со вторым пакетом должны быть меры для перезапуска экономики и реиндустриализации страны.

Спор в коалиции происходит на фоне попыток правительства справиться с большим дефицитом бюджета и недовольства общества по поводу мер экономии, которое подогревают оппозиционные ультраправые силы.

Как сообщает Financial Times, с 1 августа в стране вступил в силу первый пакет повышения налогов и сокращения расходов. Следующим шагом коалиция должна договориться, как быть с госпредприятиями, спецпенсиями и другими привилегиями госслужащих, таких как судьи и прокуроры (ранний выход на пенсию и т.д.).

Дефицит госбюджета Румынии в 2024 году на уровне 9,3% ВВП был самым высоким в ЕС, тогда как "разрешенный" порог в Евросоюзе составляет 3%.

Ранее в июле премьер призвал ограничить зарубежные визиты членов правительства с целью экономии.

Напомним, 23 июня парламент Румынии утвердил обновленное правительство во главе с Илие Боложаном – лидером проевропейской Национально-либеральной партии и экс-исполняющим обязанности президента.