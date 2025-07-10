Прем'єр Румунії вимагає обмежити поїздки міністрів для економії

Прем'єр-міністр Румунії Іліє Боложан закликає обмежити закордонні поїздки членів уряду та інших посадовців з метою ефективного використання державних коштів.

Про це повідомила пресслужба румунського уряду, пише "Європейська правда".

Боложан вимагає провести ретельний аналіз запланованих закордонних поїздок співробітників міністерств та інших установ.

Ці поїздки повинні бути суворо необхідними для виконання інституційних обов'язків, досягнення цілей, визначених у програмі уряду, а також для просування та захисту інтересів Румунії, підкреслив він.

Крім того, тривалість цих поїздок та чисельність делегацій повинні бути мінімально необхідними для досягнення цілей візиту.

Профільні міністерства повинні подавати меморандум щодо кожної поїздки на затвердження прем'єр-міністру та Генеральному секретаріату уряду щонайменше за п'ять днів до запланованої дати виїзду.

Нагадаємо, парламент Румунії затвердив уряд на чолі з Іліє Боложаном – лідером проєвропейської Національно-ліберальної партії та ексвиконувачем обовʼязків президента – 23 червня.

До нового румунського уряду увійшли 16 міністрів і кілька віцепрем'єрів. Посаду міністра оборони та міністра закордонних справ отримали представники проєвропейського Союзу за порятунок Румунії (USR) – Йонуц Моштяну та Оана Тою відповідно.

Кандидатуру Іліє Боложана на посаду глави уряду Румунії висунув президент Нікушор Дан.

Напередодні стало відомо, що ультраправа партія "Альянс за об'єднання румунів" (AUR) подала до парламенту пропозицію оголосити вотум недовіри проєвропейському уряду Іліє Боложана.