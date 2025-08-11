ЗМІ: у новому уряді Литви зміняться щонайменше четверо міністрів

Керівна коаліція Литви обговорює склад нового уряду після відставки прем'єра Гінтаутаса Палуцкаса, і не виключає заміни щонайменше чотирьох міністрів.

Про це йдеться у публікації Delfi, повідомляє "Європейська правда".

За даними джерел порталу, один з коаліційних партнерів партія "Зоря Німану" має намір замінити трьох своїх міністрів – Повіласа Подярскіса, який очолює Міністерство охорони навколишнього середовища, Ігнаса Хофманаса з Міністерства сільського господарства і очільника Мін’юсту Рімантаса Моцкуса.

Також зазначається, що керівна Соціал-демократична партія шукатиме заміну міністру соціальної політики.

Крім того, не виключають зміну міністра фінансів Рімантаса Шаджюса та міністра культури Шарунаса Бірутіса.

Кандидатка на посаду прем’єр-міністра Інга Ругінене минулої п'ятниці зустрічалася з президентом Гітанасом Науседою, проте склад уряду не коментувала.

За її словами, ще одна зустріч з президентом відбудеться цього тижня.

"Ми домовилися про зустріч, залишилися деякі питання, які не обговорювалися. Це склад кабміну. Зізнаюся, події розвиваються дуже швидко, тому у мене не було можливості серйозно обміркувати і підготуватися до цього питання", – сказала Ругінене.

Нагадаємо, попередній прем’єр Гінтаутас Палуцкас вирішив піти у відставку після того, як правоохоронні органи розпочали два досудові розслідування, пов'язані з його бізнесом. Тимчасовим прем’єром став міністр фінансів.

6 серпня президія керівної Соціал-демократичної партії Литви обрала Інгу Ругінене кандидаткою на посаду голови уряду.

Детальніше читайте у статті: Відставка під тиском корупції: що змінює для України зміна прем'єра Литви.