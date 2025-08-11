СМИ: в новом правительстве Литвы сменятся по меньшей мере четверо министров

Правящая коалиция Литвы обсуждает состав нового правительства после отставки премьера Гинтаутаса Палуцкаса, и не исключает замены как минимум четырех министров.

Об этом говорится в публикации Delfi, сообщает "Европейская правда".

По данным источников портала, один из коалиционных партнеров партия "Заря Немана" намерена заменить трех своих министров – Повиласа Подярскиса, который возглавляет Министерство охраны окружающей среды, Игнаса Хофманаса из Министерства сельского хозяйства и главу Минюста Римантаса Моцкуса.

Также отмечается, что правящая Социал-демократическая партия будет искать замену министру социальной политики.

Кроме того, не исключают смену министра финансов Римантаса Шаджюса и министра культуры Шарунаса Бирутиса.

Кандидат на должность премьер-министра Инга Ругинене в прошлую пятницу встречалась с президентом Гитанасом Науседой, однако состав правительства не комментировала.

По ее словам, еще одна встреча с президентом состоится на этой неделе.

"Мы договорились о встрече, остались некоторые вопросы, которые не обсуждались. Это состав кабмина. Признаюсь, события развиваются очень быстро, поэтому у меня не было возможности серьезно обдумать и подготовиться к этому вопросу", – сказала Ругинене.

Напомним, предыдущий премьер Гинтаутас Палуцкас решил уйти в отставку после того, как правоохранительные органы начали два досудебных расследования, связанные с его бизнесом. Временным премьером стал министр финансов.

6 августа президиум правящей Социал-демократической партии Литвы избрал Ингу Ругинене кандидатом на пост главы правительства.

