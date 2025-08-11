СМИ: в новом правительстве Литвы сменятся по меньшей мере четверо министров
Правящая коалиция Литвы обсуждает состав нового правительства после отставки премьера Гинтаутаса Палуцкаса, и не исключает замены как минимум четырех министров.
Об этом говорится в публикации Delfi, сообщает "Европейская правда".
По данным источников портала, один из коалиционных партнеров партия "Заря Немана" намерена заменить трех своих министров – Повиласа Подярскиса, который возглавляет Министерство охраны окружающей среды, Игнаса Хофманаса из Министерства сельского хозяйства и главу Минюста Римантаса Моцкуса.
Также отмечается, что правящая Социал-демократическая партия будет искать замену министру социальной политики.
Кроме того, не исключают смену министра финансов Римантаса Шаджюса и министра культуры Шарунаса Бирутиса.
Кандидат на должность премьер-министра Инга Ругинене в прошлую пятницу встречалась с президентом Гитанасом Науседой, однако состав правительства не комментировала.
По ее словам, еще одна встреча с президентом состоится на этой неделе.
"Мы договорились о встрече, остались некоторые вопросы, которые не обсуждались. Это состав кабмина. Признаюсь, события развиваются очень быстро, поэтому у меня не было возможности серьезно обдумать и подготовиться к этому вопросу", – сказала Ругинене.
Напомним, предыдущий премьер Гинтаутас Палуцкас решил уйти в отставку после того, как правоохранительные органы начали два досудебных расследования, связанные с его бизнесом. Временным премьером стал министр финансов.
6 августа президиум правящей Социал-демократической партии Литвы избрал Ингу Ругинене кандидатом на пост главы правительства.
Подробнее читайте в статье: Отставка под давлением коррупции: что меняет для Украины смена премьера Литвы.