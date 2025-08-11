Німеччина очікує пояснень Ізраїлю після цілеспрямованого удару по журналістах Al Jazeera

Німеччина очікує пояснень від влади Ізраїлю у зв’язку з ударом по намету в секторі Гази, де перебували журналісти арабського мовника Al Jazeera, внаслідок чого вони загинули.

Як повідомляє dpa, пише "Європейська правда", про це сказав у коментарі ЗМІ речник МЗС Німеччини.

Речник Міністерства закордонних справ Німеччини зазначив, що цілеспрямовані удари по співробітниках ЗМІ заборонені згідно з міжнародним гуманітарним правом.

"Коли таке стається, як у даному випадку, відповідальна сторона має чітко і прозоро пояснити, чому це вважали необхідним", – сказав він, додавши, що цього ще не відбулося.

Йдеться про удар Ізраїлю по намету для медіа у секторі Гази, де перебував відомий кореспондент арабського телеканалу Al Jazeera Анас аль-Шаріф та ще четверо його колег.

Речник продовжив, що якщо Ізраїль стверджує, що удар був спрямований проти конкретної особи – аль-Шаріфа – то слід пояснити, чому завдали удару по загалом п’яти особах.

"Ми очікуємо від Ізраїлю пояснити свої дії у максимально прозорий спосіб", – додав він.

В Ізраїлі раніше підтвердили смерть аль-Шаріфа та стверджують, що він, позиціонуючи себе як журналіст, був очільником одного з осередків угруповання ХАМАС.

Нагадаємо, у пʼятницю Німеччина оголосила, що більше не експортуватиме Ізраїлю зброю, яка може бути використана у війні в секторі Гази. Це стало реакцією на схвалення військово-політичним кабінетом Ізраїлю плану взяття під контроль міста Газа. Проте частина однопартійців канцлера не згодні з таким рішенням.

Іспанія та сім інших європейських країн засудили план Ізраїлю щодо окупації Гази.













