Німеччина очікує пояснень Ізраїлю після цілеспрямованого удару по журналістах Al Jazeera

Новини — Понеділок, 11 серпня 2025, 17:40 — Марія Ємець

Німеччина очікує пояснень від влади Ізраїлю у зв’язку з ударом по намету в секторі Гази, де перебували журналісти арабського мовника Al Jazeera, внаслідок чого вони загинули.

Як повідомляє dpa, пише "Європейська правда", про це сказав у коментарі ЗМІ речник МЗС Німеччини. 

Речник Міністерства закордонних справ Німеччини зазначив, що цілеспрямовані удари по співробітниках ЗМІ заборонені згідно з міжнародним гуманітарним правом. 

"Коли таке стається, як у даному випадку, відповідальна сторона має чітко і прозоро пояснити, чому це вважали необхідним", – сказав він, додавши, що цього ще не відбулося. 

Йдеться про удар Ізраїлю по намету для медіа у секторі Гази, де перебував відомий кореспондент арабського телеканалу Al Jazeera Анас аль-Шаріф та ще четверо його колег. 

Речник продовжив, що якщо Ізраїль стверджує, що удар був спрямований проти конкретної особи – аль-Шаріфа – то слід пояснити, чому завдали удару по загалом п’яти особах. 

"Ми очікуємо від Ізраїлю пояснити свої дії у максимально прозорий спосіб", – додав він. 

В Ізраїлі раніше підтвердили смерть аль-Шаріфа та стверджують, що він, позиціонуючи себе як журналіст, був очільником одного з осередків угруповання ХАМАС. 

Нагадаємо, у пʼятницю Німеччина оголосила, що більше не експортуватиме Ізраїлю зброю, яка може бути використана у війні в секторі Гази. Це стало реакцією на схвалення військово-політичним кабінетом Ізраїлю плану взяття під контроль міста Газа. Проте частина однопартійців канцлера не згодні з таким рішенням

