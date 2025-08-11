Германия ожидает объяснений Израиля после целенаправленного удара по журналистам Al Jazeera

Германия ожидает объяснений от властей Израиля в связи с ударом по палатке в секторе Газы, где находились журналисты арабского вещателя Al Jazeera, в результате чего они погибли.

Как сообщает dpa, пишет "Европейская правда", об этом сказал в комментарии СМИ представитель МИД Германии.

Представитель Министерства иностранных дел Германии отметил, что целенаправленные удары по сотрудникам СМИ запрещены в соответствии с международным гуманитарным правом.

"Когда такое происходит, как в данном случае, ответственная сторона должна четко и прозрачно объяснить, почему это считали необходимым", – сказал он, добавив, что этого еще не произошло.

Речь идет об ударе Израиля по палатке для медиа в секторе Газы, где находился известный корреспондент арабского телеканала Al Jazeera Анас аль-Шариф и еще четверо его коллег.

Представитель продолжил, что если Израиль утверждает, что удар был направлен против конкретного лица – аль-Шарифа – то следует объяснить, почему нанесли удар по пяти людям.

"Мы ожидаем от Израиля объяснить свои действия максимально прозрачным способом", – добавил он.

В Израиле ранее подтвердили смерть аль-Шарифа и утверждают, что он, позиционируя себя как журналист, был главой одной из ячеек группировки ХАМАС.

Напомним, в пятницу Германия объявила, что больше не будет экспортировать Израилю оружие, которое может быть использовано в войне в секторе Газы. Это стало реакцией на одобрение военно-политическим кабинетом Израиля плана взятия под контроль города Газа. Однако часть однопартийцев канцлера не согласны с таким решением.

Испания и семь других европейских стран осудили план Израиля по оккупации Газы.