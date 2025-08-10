Іспанія та сім інших європейських країн засудили план Ізраїлю щодо окупації Гази

Іспанія висловила своє засудження плану, оголошеного Ізраїлем щодо окупації всього сектора Гази, у спільній заяві з сімома іншими країнами, і попередила, що посилення окупації та військової операції поглибить гуманітарну кризу та ще більше поставить під загрозу життя заручників.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агенція EFE.

У спільній заяві Іспанія, Ісландія, Ірландія, Люксембург, Мальта, Норвегія, Португалія та Словенія категорично відкидають "будь-які демографічні або територіальні зміни на палестинській території" і попереджають, що дії в цьому напрямку "становлять грубе порушення міжнародного права та міжнародного гуманітарного права".

Операція, оголошена Біньяміном Нетаньягу, яка включає захоплення міста Газа, призведе лише до "неприйнятно високої кількості жертв і примусового переселення майже мільйона палестинських цивільних осіб", заявляють вони.

Вони також попереджають, що посилення військової операції Ізраїлю та окупація міста Газа становлять "величезну перешкоду для реалізації дводержавного рішення", яке вони вважають єдиним можливим шляхом до глобального, справедливого і тривалого миру, що забезпечить стабільність у всьому регіоні.

Вони наполягають, що сектор Гази повинен бути невід'ємною частиною Держави Палестина, разом із Західним берегом, включаючи Східний Єрусалим, підкреслюють у заяві, підписаній міністрами закордонних справ цих восьми країн.

Вони також вимагають негайного укладення угоди про припинення вогню, припинення воєнних дій, негайного звільнення заручників, утримуваних ХАМАС, та "швидкого, безперешкодного і масштабного доступу гуманітарної допомоги".

Крім того, вони наголошують, що ХАМАС "не може відігравати жодної ролі в майбутньому уряді чи угодах про безпеку в Газі і повинен бути роззброєний".

Зранку 8 серпня військово-політичний кабінет Ізраїлю схвалив план взяття під контроль міста Газа.

Ці плани тоді розкритикував прем’єр Великої Британії Кір Стармер, а Бельгія викликала посла Ізраїлю.

Водночас, за даними порталу Axios, президент США Дональд Трамп не заперечив щодо планів Ізраїлю взяти Газу під повний контроль.