Макрон розкритикував плани Ізраїлю окупувати сектор Гази

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що рішення Ізраїлю брати під окупаційний контроль сектор Гази загрожує катастрофою.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Макрон заявив, що війні у секторі Гази слід було би негайно покласти край.

"Оголошення ізраїльського кабінету про розширення операції (...) – це анонсована катастрофа безпрецедентних масштабів і крок до постійної війни. Першими жертвами такої стратегії стануть ізраїльські заручники і населення Гази", – заявив президент Франції.

Він зазначив, що з метою встановлення перемир’я варто розглянути варіант стабілізаційної місії під мандатом ООН, яка забезпечить порядок у секторі Гази і захист цивільного населення та стане підтримкою для Палестинської адміністрації.

"Ні військовій операції Ізраїлю. Так – міжнародній коаліції під мандатом ООН для боротьби з тероризмом, стабілізації ситуації у Газі, підтримки її населення і впровадження адміністрації, що забезпечить мир і стабільність", – заявив Макрон, додавши, що доручив своїй команді почати роботу над цим питанням.

Нагадаємо, Іспанія та сім інших європейських країн засудили план Ізраїлю щодо окупації Гази.

Німеччина після анонсу цих планів оголосила, що більше не експортуватиме Ізраїлю зброю, яка може бути використана у війні в секторі Гази. Проте частина однопартійців канцлера не згодні з таким рішенням.