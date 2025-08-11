Макрон раскритиковал планы Израиля оккупировать сектор Газа

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что решение Израиля взять под оккупационный контроль сектор Газа грозит катастрофой.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Макрон заявил, что войне в секторе Газа следует немедленно положить конец.

"Объявление израильского кабинета о расширении операции (...) – это анонсированная катастрофа беспрецедентных масштабов и шаг к постоянной войне. Первыми жертвами такой стратегии станут израильские заложники и население Газы", – заявил президент Франции.

Он отметил, что с целью установления перемирия следует рассмотреть вариант стабилизационной миссии под мандатом ООН, которая обеспечит порядок в секторе Газа и защиту гражданского населения и станет поддержкой для Палестинской администрации.

"Нет военной операции Израиля. Да – международной коалиции под мандатом ООН для борьбы с терроризмом, стабилизации ситуации в Газе, поддержки ее населения и внедрения администрации, которая обеспечит мир и стабильность", – заявил Макрон, добавив, что поручил своей команде начать работу над этим вопросом.

Напомним, Испания и семь других европейских стран осудили план Израиля по оккупации Газы.

Германия после анонса этих планов объявила, что больше не будет экспортировать Израилю оружие, которое может быть использовано в войне в секторе Газа. Однако часть однопартийцев канцлера не согласны с таким решением.