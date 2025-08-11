Укр Рус Eng

Трамп двічі обмовився, сказавши, що "збирається до Росії" на зустріч до Путіна

Відео
Новини — Понеділок, 11 серпня 2025, 19:46 — Ірина Кутєлєва

Президент США Дональд Трамп в ході брифінгу двічі обмовився, коли говорив про заплановані на Алясці переговори з господарем Кремля Владіміром Путіним, сказавши, що "збирається до Росії".

Про це повідомляє "Європейська правда".

Спершу Трамп помилився, коли говорив про ситуацію у Вашингтоні: "Це трагічна надзвичайна ситуація, і мені соромно перебувати тут. Ви знаєте, я збираюся зустрітися з Путіним. У п'ятницю я лечу до Росії".

Потім в ході брифінгу американський президент вдруге помилково заявив про свою нібито поїздку до Росії.

"Ми їдемо до Росії. Це буде важлива подія", – сказав Трамп.

Водночас згодом він сказав, що це "прояв поваги, що президент РФ приїздить у нашу країну, а не ми їдемо до нього чи у третю країну".

Як відомо, в ході цього брифінгу Трамп сказав, що очікує, що його зустріч з Путіним буде "хорошою", проте не виключає й негативних результатів.

Він також висловив невдоволення аргументами президента України Володимира Зеленського про те, що для обмінів територіями у межах потенційної мирної домовленості необхідні були б зміни до Конституції.

Трамп США Путін
