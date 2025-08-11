Трамп двічі обмовився, сказавши, що "збирається до Росії" на зустріч до Путіна
Новини — Понеділок, 11 серпня 2025, 19:46 —
Президент США Дональд Трамп в ході брифінгу двічі обмовився, коли говорив про заплановані на Алясці переговори з господарем Кремля Владіміром Путіним, сказавши, що "збирається до Росії".
Про це повідомляє "Європейська правда".
Спершу Трамп помилився, коли говорив про ситуацію у Вашингтоні: "Це трагічна надзвичайна ситуація, і мені соромно перебувати тут. Ви знаєте, я збираюся зустрітися з Путіним. У п'ятницю я лечу до Росії".
Trump: "It's embarrassing for me to be up here. I'm gonna see Putin. I'm going to Russia on Friday." pic.twitter.com/ODiE44iXWM– Aaron Rupar (@atrupar) August 11, 2025
Потім в ході брифінгу американський президент вдруге помилково заявив про свою нібито поїздку до Росії.
"Ми їдемо до Росії. Це буде важлива подія", – сказав Трамп.
for the second time this briefing, Trump claims he's "going to Russia" on Friday (he's actually going to Alaska, which is in the United States) pic.twitter.com/jcbGXGwjCx– Aaron Rupar (@atrupar) August 11, 2025
Водночас згодом він сказав, що це "прояв поваги, що президент РФ приїздить у нашу країну, а не ми їдемо до нього чи у третю країну".
Як відомо, в ході цього брифінгу Трамп сказав, що очікує, що його зустріч з Путіним буде "хорошою", проте не виключає й негативних результатів.
Він також висловив невдоволення аргументами президента України Володимира Зеленського про те, що для обмінів територіями у межах потенційної мирної домовленості необхідні були б зміни до Конституції.