Трамп двічі обмовився, сказавши, що "збирається до Росії" на зустріч до Путіна

Президент США Дональд Трамп в ході брифінгу двічі обмовився, коли говорив про заплановані на Алясці переговори з господарем Кремля Владіміром Путіним, сказавши, що "збирається до Росії".

Про це повідомляє "Європейська правда".

Спершу Трамп помилився, коли говорив про ситуацію у Вашингтоні: "Це трагічна надзвичайна ситуація, і мені соромно перебувати тут. Ви знаєте, я збираюся зустрітися з Путіним. У п'ятницю я лечу до Росії".

Trump: "It's embarrassing for me to be up here. I'm gonna see Putin. I'm going to Russia on Friday." pic.twitter.com/ODiE44iXWM – Aaron Rupar (@atrupar) August 11, 2025

Потім в ході брифінгу американський президент вдруге помилково заявив про свою нібито поїздку до Росії.

"Ми їдемо до Росії. Це буде важлива подія", – сказав Трамп.

for the second time this briefing, Trump claims he's "going to Russia" on Friday (he's actually going to Alaska, which is in the United States) pic.twitter.com/jcbGXGwjCx – Aaron Rupar (@atrupar) August 11, 2025

Водночас згодом він сказав, що це "прояв поваги, що президент РФ приїздить у нашу країну, а не ми їдемо до нього чи у третю країну".

Як відомо, в ході цього брифінгу Трамп сказав, що очікує, що його зустріч з Путіним буде "хорошою", проте не виключає й негативних результатів.

Він також висловив невдоволення аргументами президента України Володимира Зеленського про те, що для обмінів територіями у межах потенційної мирної домовленості необхідні були б зміни до Конституції.