Німеччина готується до екстремальної спеки з температурою близько 40 градусів

Німеччина готується до сильної літньої спеки, синоптики попереджають, що до середини тижня температура може наблизитися до 40 градусів Цельсія.

Відповідні дані Німецької метеорологічної служби (DWD) наводить dpa, повідомляє "Європейська правда".

За даними синоптиків, протягом тижня спека буде поступово наростати, а в кінці тижня прийдуть грози, які принесуть деяке полегшення.

У понеділок вже було багато сонця, особливо в південній частині Німеччини, де небо було безхмарним протягом більшої частини дня.

У вівторок спека посилиться, максимальна температура на півдні становитиме від 30 до 36 градусів. Нічна температура може залишатися вище 15 градусів.

У середу спека пошириться на північний схід, де очікується температура від 31 до 38 градусів.

DWD попереджає про "сильний тепловий стрес" в деяких районах південного заходу. Більша частина країни залишиться сонячною, хоча в південних гірських районах можливі окремі дощі.

