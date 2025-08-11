Лісові пожежі в Іспанії загрожують пам’ятці ЮНЕСКО, сотні евакуйованих

850 мешканців були змушені покинути свої домівки в автономній спільноті Кастилія-Леон на північному заході Іспанії через пожежу, що набирає обертів – вогонь загрожує району Лас-Медулас, що входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє El Mundo.

Вогонь посилився в неділю вдень, знищивши кілька будинків. Загалом пожежники, в тому числі військовий підрозділ реагування на надзвичайні ситуації та стихійні лиха (UME), беруть участь у гасінні кількох пожеж.

Гасіння ускладнюється вітрами і високою температурою під час другої спекотної хвилі цього року, яка охопила Іспанію минулого тижня і, як очікується, триватиме до середи. У неділю температура в затінку в багатьох місцях сягала 40 градусів за Цельсієм.

"Я висловлюю свою солідарність з усіма постраждалими жителями і ще раз дякую екстреним службам за їхню роботу. Прошу вас бути особливо обережними" – написав прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес у соцмережі X в неділю ввечері.

Пожежа загрожує природному ландшафту Лас-Медуласа, який у 1997 році був внесений до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Там розташований давньоримський гірничодобувний комплекс. Характерні червоні скельні утворення, сформовані римськими методами видобутку золота, разом з пишною рослинністю приваблюють багатьох туристів у цей регіон Іспанії.

Пожежі спалахнули і в інших частинах країни, в тому числі в сусідній Галісії, в провінції Оренсе найбільші пожежі цього літа вже охопили 1 300 гектарів землі.

Згідно з інтерактивною картою пожеж на Піренейському півострові державної телерадіокомпанії RTVE, за останні 24 години в Іспанії було зафіксовано десятки великих і малих пожеж, переважно в центральній і північно-західній частинах країни.

Днями в Іспанії спалахнула Велика мечеть Кордови, внаслідок чого в історичній будівлі зазнали пошкоджень дахи двох каплиць, а також стіни.

А в січні 2025 року у 12-му окрузі Парижа палала вежа історичної будівлі районної мерії, для її порятунку залучили більше сотні пожежників.