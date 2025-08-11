Германия готовится к экстремальной жаре с температурой около 40 градусов

Германия готовится к сильной летней жаре, синоптики предупреждают, что к середине недели температура может приблизиться к 40 градусам Цельсия.

Соответствующие данные Немецкой метеорологической службы (DWD) приводит dpa, сообщает "Европейская правда".

По данным синоптиков, в течение недели жара будет постепенно нарастать, а в конце недели придут грозы, которые принесут некоторое облегчение.

В понедельник уже было много солнца, особенно в южной части Германии, где небо было безоблачным в течение большей части дня.

Во вторник жара усилится, максимальная температура на юге составит от 30 до 36 градусов. Ночная температура может оставаться выше 15 градусов.

В среду жара распространится на северо-восток, где ожидается температура от 31 до 38 градусов.

DWD предупреждает о "сильном тепловом стрессе" в некоторых районах юго-запада. Большая часть страны останется солнечной, хотя в южных горных районах возможны отдельные дожди.

Напомним, в воскресенье на "троне короля Артура", потухшем вулкане, возвышающемся над столицей Шотландии Эдинбургом, вспыхнул лесной пожар, который охватил значительную территорию и вызвал появление дыма, видимого за много километров вокруг.

850 жителей были вынуждены покинуть свои дома в автономном сообществе Кастилия-Леон на северо-западе Испании из-за набирающего обороты пожара – огонь угрожает району Лас-Медулас, входящему в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.