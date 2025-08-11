У неділю на "троні короля Артура", згаслому вулкані, що височіє над столицею Шотландії Единбургом, спалахнула лісова пожежа, яка охопила значну територію, і спричинила появу диму, видимого за багато кілометрів навколо.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

"Трон Артура" є найвищою точкою парку Холіруд, поруч із парламентом Шотландії та кінцем знаменитої Королівської милі в Единбурзі. На висоті близько 250 метрів над рівнем моря, це популярний оглядовий майданчик, звідки відкривається чудовий краєвид на місто.

фото PA

"Екіпажі присутні на пожежі на відкритій території біля Артурового трону, парк Холіруд, Единбург", – повідомила Шотландська пожежно-рятувальна служба.

Поліція порадила автомобілістам і пішоходам уникати цього району.

Серпень є популярним місяцем для туристів в Единбурзі, оскільки в ньому проходить Единбурзький міжнародний фестиваль мистецтв, фестиваль комедії Fringe, а також гастролі возз'єднання рок-групи Oasis.

Як повідомлялося, масштабну лісову пожежу на півдні Франції, що стала найгіршою за пів століття, стримали від подальшого розширення.

У сусідній Португалії хочуть збільшити покарання за підпали лісів після останніх пожеж.