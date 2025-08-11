Пожежа охопила "трон короля Артура" – знаменитий пагорб біля Единбурга
У неділю на "троні короля Артура", згаслому вулкані, що височіє над столицею Шотландії Единбургом, спалахнула лісова пожежа, яка охопила значну територію, і спричинила появу диму, видимого за багато кілометрів навколо.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.
"Трон Артура" є найвищою точкою парку Холіруд, поруч із парламентом Шотландії та кінцем знаменитої Королівської милі в Единбурзі. На висоті близько 250 метрів над рівнем моря, це популярний оглядовий майданчик, звідки відкривається чудовий краєвид на місто.
"Екіпажі присутні на пожежі на відкритій території біля Артурового трону, парк Холіруд, Единбург", – повідомила Шотландська пожежно-рятувальна служба.
Поліція порадила автомобілістам і пішоходам уникати цього району.
Серпень є популярним місяцем для туристів в Единбурзі, оскільки в ньому проходить Единбурзький міжнародний фестиваль мистецтв, фестиваль комедії Fringe, а також гастролі возз'єднання рок-групи Oasis.
