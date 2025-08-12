Прем’єри Британії і Канади застерегли від "нав’язування" миру Україні

У телефонній розмові в понеділок прем’єр-міністр Британії Кір Стармер і прем’єр Канади Марк Карні привітали мирні зусилля, але застерегли від "нав'язування" угоди Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в повідомленні офісу прем’єра Британії.

Вони обговорили свою непохитну підтримку України і поточну роботу, спрямовану на припинення вбивств і завершення російської агресивної війни.

Обидва лідери підкреслили, що майбутнє України має відзначатися свободою, суверенітетом і самовизначенням.

"Вони привітали подальші міжнародні зусилля на чолі з президентом Трампом, спрямовані на досягнення миру, і погодилися, що цей мир має будуватися разом з Україною, а не нав'язуватися їй", – йдеться у повідомленні.

Обидва лідери домовилися, що продовжать тісно співпрацювати з президентом Трампом і президентом Зеленським протягом найближчих днів.

Нагадаємо, вихідними президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не піде на територіальні поступки Росії під час обговорення мирної угоди і зауважив, що "відповідь на українське територіальне питання є вже в Конституції України".

Віцепрезидент США Джей Ді Венс перед цим припустив, що ні Україна, ні РФ не будуть задоволені тим врегулюванням війни, до якого можуть прийти за посередництва США.

На 13 серпня плануються масштабні онлайн перемовини у різних комбінаціях – за участі європейських лідерів, США та України.