Премьеры Британии и Канады предостерегли от "навязывания" мира Украине

В телефонном разговоре в понедельник премьер-министр Великобритании Кир Стармер и премьер Канады Марк Карни приветствовали мирные усилия, но предостерегли от "навязывания" соглашения Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении офиса премьера Великобритании.

Они обсудили свою непоколебимую поддержку Украины и текущую работу, направленную на прекращение убийств и завершение российской агрессивной войны.

Оба лидера подчеркнули, что будущее Украины должно отличаться свободой, суверенитетом и самоопределением.

"Они приветствовали дальнейшие международные усилия во главе с президентом Трампом, направленные на достижение мира, и согласились, что этот мир должен строиться вместе с Украиной, а не навязываться ей", – говорится в сообщении.

Оба лидера договорились, что продолжат тесно сотрудничать с президентом Трампом и президентом Зеленским в течение ближайших дней.

Напомним, на выходных президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не пойдет на территориальные уступки России при обсуждении мирного соглашения и отметил, что "ответ на украинский территориальный вопрос есть уже в Конституции Украины".

Вице-президент США Джей Ди Вэнс перед этим предположил, что ни Украина, ни РФ не будут довольны тем урегулированием войны, к которому могут прийти при посредничестве США.

На 13 августа планируются масштабные онлайн переговоры в различных комбинациях – с участием европейских лидеров, США и Украины.