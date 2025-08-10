Венс: і росіяни, і українці, ймовірно, будуть незадоволені врегулюванням у війні

Віцепрезидент США Джей Ді Венс припустив, що ні Україна, ні РФ не будуть задоволені тим врегулюванням війни, до якого можуть прийти сторони за посередництва США.

Про це він сказав в інтерв’ю Fox News, передає "Європейська правда".

Венс зазначив, що в його очах припинення конфлікту виглядає дуже непростим.

"Якщо ви візьмете нинішню лінію зіткнення між Росією та Україною і спробуєте знайти якесь врегулювання шляхом переговорів, яке влаштує і українців, і росіян, де вони зможуть жити у відносному мирі, де припиняться вбивства, то це не зробить нікого надто щасливим", – сказав він.

"І росіяни, і українці, ймовірно, зрештою, будуть незадоволені цим, але я не думаю, що ви можете сісти і провести ці переговори без лідерства Дональда Трампа", – додав Венс.

Він також переповів свою ранкову розмову з Трампом: "Можливо, це спрацює, можливо, ні, але це варте зусиль, це варте того, щоб спробувати, і ми будемо продовжувати використовувати дипломатичний вплив, президента Сполучених Штатів, щоб досягти і покласти край цьому конфлікту".

Крім того, Джей Ді Венс не думає, що зустріч президента України Володимира Зеленського з главою Кремля Владіміром Путіним до зустрічі останнього з американським лідером Дональдом Трампом була б продуктивною.

Зустріч Трампа з Путіним запланована на Алясці 15 серпня на тлі повідомлень ЗМІ, що Вашингтон і Москва начебто хочуть досягти угоди про зупинку війни в Україні, яка може закріпити окупацію Росією частини територій.

На це Володимир Зеленський заявив, що "відповідь на українське територіальне питання є вже в Конституції України".

В ніч проти 10 серпня лідери Франції, Італії, Німеччини, Польщі, Британії, президентка Єврокомісії, а також президент Фінляндії опублікували спільну заяву, адресовану керівникам США та РФ.

