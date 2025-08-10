Укр Рус Eng

Венс: і росіяни, і українці, ймовірно, будуть незадоволені врегулюванням у війні

Новини — Неділя, 10 серпня 2025, 18:33 — Іванна Костіна

Віцепрезидент США Джей Ді Венс припустив, що ні Україна, ні РФ не будуть задоволені тим врегулюванням війни, до якого можуть прийти сторони за посередництва США.

Про це він сказав в інтерв’ю Fox News, передає "Європейська правда".

Венс зазначив, що в його очах припинення конфлікту виглядає дуже непростим.

"Якщо ви візьмете нинішню лінію зіткнення між Росією та Україною і спробуєте знайти якесь врегулювання шляхом переговорів, яке влаштує і українців, і росіян, де вони зможуть жити у відносному мирі, де припиняться вбивства, то це не зробить нікого надто щасливим", – сказав він.

"І росіяни, і українці, ймовірно, зрештою, будуть незадоволені цим, але я не думаю, що ви можете сісти і провести ці переговори без лідерства Дональда Трампа", – додав Венс.

Він також переповів свою ранкову розмову з Трампом: "Можливо, це спрацює, можливо, ні, але це варте зусиль, це варте того, щоб спробувати, і ми будемо продовжувати використовувати дипломатичний вплив, президента Сполучених Штатів, щоб досягти і покласти край цьому конфлікту".

Крім того, Джей Ді Венс не думає, що зустріч президента України Володимира Зеленського з главою Кремля Владіміром Путіним до зустрічі останнього з американським лідером Дональдом Трампом була б продуктивною.

Зустріч Трампа з Путіним запланована на Алясці 15 серпня на тлі повідомлень ЗМІ, що Вашингтон і Москва начебто хочуть досягти угоди про зупинку війни в Україні, яка може закріпити окупацію Росією частини територій.

На це Володимир Зеленський заявив, що "відповідь на українське територіальне питання є вже в Конституції України".

В ніч проти 10 серпня лідери Франції, Італії, Німеччини, Польщі, Британії, президентка Єврокомісії, а також президент Фінляндії опублікували спільну заяву, адресовану керівникам США та РФ.

Читайте матеріал "ЄвроПравди": Зустріч з багатьма невідомими: навіщо Дональд Трамп погодився на саміт із Путіним.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Війна з РФ США
Реклама: