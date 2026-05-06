Спалах хантавірусу на лайнері: трьох заражених доправлять літаком до Нідерландів

У середу рятувальники евакуювали трьох осіб з круїзного лайнера, на якому раніше зафіксували спалах хантавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, з судна MV Hondius, що стоїть на якорі біля берегів Кабо-Верде, евакуювали двох членів екіпажу та ще одну особу, в яких підозрюють зараження.

Як додали в організації, їх доставлять літаком до Нідерландів для лікування.

Поліцейські в білих захисних костюмах чекали в порту столиці цієї західноафриканської країни Праї, поки невеликий червоний катер швидкої допомоги курсував туди й назад до круїзного лайнера.

Судно перебуває в центрі міжнародного скандалу у сфері охорони здоров'я від суботи, коли до агентства ООН з питань охорони здоров'я надійшла інформація про смерть трьох пасажирів, ймовірною причиною якої є хантавірус. Це рідкісне захворювання зазвичай передається від заражених гризунів, як правило, через сечу, екскременти та слину.

Пасажири почали хворіти місяць тому. 26 квітня в Південній Африці померла громадянка Нідерландів, яка покинула круїзний лайнер після смерті свого чоловіка. Ще двоє осіб досі перебувають на лікуванні – одна в Йоганнесбурзі, а інша – у швейцарському Цюриху.

Міністерка охорони здоров'я Іспанії заявила, що лайнер відпливе до Канарських островів після завершення евакуації, а Нідерланди повідомили, що двоє експертів з інфекційних хвороб вилітають до Кабо-Верде, щоб піднятися на борт судна для подальшої подорожі.

Експерти з охорони здоров'я висловили занепокоєння, що може статися більш масштабний спалах захворювання, після того як з'ясувалося, що померла голландка летіла комерційним літаком з острова Святої Єлени до Йоганнесбурга, маючи симптоми захворювання.

Представниця ВООЗ у Кабо-Верде Анн Ліндстранд повідомила AFP у середу, що стан трьох осіб, евакуйованих з судна, є "стабільним", додавши: "Одна з трьох осіб не має симптомів".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Іспанія прийме на своїх Канарських островах круїзний лайнер, де стався спалах хантавірусу, та прийме на лікування одного з найважчих пацієнтів – лікаря, члена екіпажу. Ще трьох хворих повітрям евакуюють на лікування до Нідерландів та Німеччини, не чекаючи прибуття на Канари.

Регіональний уряд іспанських Канарських островів вже виступив проти того, щоб лайнер причалив до них.