Глава МЗС Бельгії вимагає від посла США "не диктувати Брюсселю порядок денний"

Глава МЗС Бельгії Максим Прево публічно розкритикував посла США Біла Вайта після того, як той назвав Бельгію антисемітською країною.

Відповідний допис міністр розмістив у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Посол США розкритикував Бельгію через планований розгляд у суді справи трьох єврейських мохелів – спеціалістів з обрізання дітей в юдаїзмі, чия практика в місцевій єврейській громаді здійснювалась без ліцензії. В одного з мохелів виявилося американське громадянство.

"Я закликаю вас проявити більшу стриманість і розглядати свою роль у належному контексті. Недоречно публічно критикувати країну та псувати її імідж лише тому, що ви не згодні з ходом судового розгляду. Я вже говорив вам про це. Чи вважали б ви прийнятним, якби наш посол у Вашингтоні вчинив так само?" – запитав Максим Прево.

Він наголосив, що у Бельгії судова влада є незалежною і ухвалює свої рішення – незалежно від того, чи згодні з ними, чи ні – без будь-якого політичного впливу.

"І не посол має диктувати уряду порядок денний", – заявив міністр.

Таку реакцію викликав допис Вайта з критикою згаданого судового процесу.

"Це ганебна пляма на репутації Бельгії. Кримінальне переслідування цих релігійних діячів (мохелів), один з яких є громадянином США, є несправедливим і його не терпітимуть. Відтепер світ вважатиме Бельгію антисемітською країною", – заявив він.

Максим Прево наголосив, що згадані судові процеси були ініційовані самими представниками єврейської громади.

"Представляти це як бажання країни підірвати релігійну свободу євреїв є наклепом. Ця свобода ніколи не ставилася під сумнів і ніколи не буде в нашій країні. Наша конституція її захищає", – заявив він.

"Європейська правда" вже повідомляла про виклик посла США до МЗС Бельгії через цю справу.

