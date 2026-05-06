Польща оскаржує у Суді ЄС торговельну угоду Євросоюзу з країнами Південної Америки

Уряд Польщі вирішив подати скаргу на торговельну угоду з країнами Південної Америки (МЕРКОСУР) до Суду Європейського Союзу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

Польща вимагає перевірити законність укладення угоди, яка викликає спротив у частини держав-членів.

Віцепрем'єр, лідер Польської селянської партії Владислав Косіняк-Камиш повідомив у середу, що Рада міністрів ухвалила пропозицію про передачу угоди з МЕРКОСУР до Суду Європейського Союзу.

"Ми вже багато місяців реально працюємо над цією справою. Ми вже домоглися включення положень щодо безпеки для фермерів і будемо стежити за тим, щоб на польських столах була їжа найвищої якості. Це конкретні результати", – додав він.

Міністр сільського господарства та розвитку сільських територій Стефан Краєвський наголошував останніми днями, що скарга до Суду Європейського Союзу може, але не обов’язково заблокує угоду з МЕРКОСУР, оскільки рішення у цій справі належить Європейській комісії.

Він пояснив, що Польща не погоджується з порядком укладення угоди та її частковим застосуванням з 1 травня; хоче, щоб Суд Євросоюзу розглянув, як приймалися ці рішення. Він нагадав, що польський уряд з самого початку виступав проти угоди ЄС з країнами МЕРКОСУР.

Нагадаємо, 1 травня розпочалось тимчасове застосування торговельної угоди Європейського Союзу з групою південноамериканських країн МЕРКОСУР.

Угода сприяє європейському експорту автомобілів, вина та сиру, водночас полегшуючи ввезення до Європи південноамериканської яловичини, птиці, цукру, рису, меду та сої.

Через підписання цієї угоди ультраправі в Європарламенті винесли на голосування вотум недовіри Єврокомісії, однак його було відхилено.

