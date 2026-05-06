У Румунії національна валюта рекордно просіла відносно євро на тлі політичної кризи

Станом на середу курс румунського лея відносно євро встановив новий за останні дні антирекорд, що співпало у часі із поглибленням політичної кризи в країні.

Про це повідомляє News.ro, пише "Європейська правда".

У понеділок Нацбанк Румунії встановив курс 5,19 лея за один євро, у вівторок - 5,21, у середу – вже 5,26 за євро, що є історичними рекордами.

За графіком зміни курсу, який наводить Європейський центральний банк, курс вперше перетнув позначку у 5,10 лея за 1 євро 29 квітня і відтоді лей продовжує просідати.

До цього останні пів року він тримався на рівні 5,08-5,09 лея за євро. Рівно рік тому курс становив близько 5,12 лея за євро, після чого на короткий час зміцнився до майже 5 леїв за євро.

Як зазначає Digi24, у Румунії наразі найвища інфляція серед країн ЄС, а також виявився найвищий дефіцит бюджету за 2025 рік – 7,65%, тоді як допустимим за правилами ЄС є дефіцит до 3%. Втім, у першому кварталі року він почав знижуватися.

Нагадаємо, 5 травня Румунія залишилась без уряду – після вотуму недовіри проєвропейському уряду Іліє Боложана, що стало наслідком виходу з коаліції соціал-демократів через суперечки з Національно-ліберальною партією. Остання після вотуму недовіри Боложану вирішила йти в опозицію.

Президент Нікушор Дан переконаний, що наступний кабінет продовжить прозахідний курс країни, та починає консультації про формування нового уряду.