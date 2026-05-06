Іран каже, що безпечний прохід через Ормузьку протоку можливий після паузи в операції США

В Ірані заявили, що безпечне проходження через Ормузьку протоку можливе в рамках "нових процедур" після призупинення короткочасної військової операції США "Проєкт Свобода" в цьому водному шляху.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві представників Військово-морських сил Корпусу вартових Ісламської революції, яку наводить CNN.

Як зазначає телеканал, це перша реакція Ірану на призупинення Вашингтоном "Проєкту Свобода" – операції з супроводу торгових суден через Ормузьку протоку, яка під час конфлікту перебувала під блокадою з боку Ірану та США.

США розпочали цю місію в неділю, але призупинили її у вівторок, посилаючись на прогрес у мирних переговорах.

У заяві представників Ірану не уточнювалося, у чому полягають нові процедури, але висловлювалася вдячність капітанам і судновласникам, що базуються в Перській та Оманській затоках, за їхню співпрацю в питаннях проходу через цей водний шлях "відповідно до іранських правил".

За даними ЗМІ, Білий дім вважає, що наближається до узгодження з Іраном односторінкового меморандуму про взаєморозуміння, який має покласти край конфлікту та визначити рамки для більш детальних переговорів щодо ядерних питань.

Варто зауважити, що 4 травня американський президент Дональд Трамп оголосив про операцію "Проєкт Свобода" з метою супроводу суден через Ормузьку протоку.

А наступного дня Трамп оголосив про тимчасове призупинення операції на прохання Пакистану та інших держав.

5 травня держсекретар Марко Рубіо заявив, що американські війська завершили активну наступальну фазу війни проти Ірану та переходять до нової – з розблокування Ормузької протоки.