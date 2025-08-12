Лидеры ЕС приняли заявление в поддержку Украины перед саммитом Трамп-Путин, Орбан не дал согласие

Руководители 26 государств-членов Европейского Союза накануне встречи президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и хозяина Кремля Владимира Путина на Аляске утвердили совместное заявление в поддержку Украины, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не поставил подпись под документом.

Об этом свидетельствует текст заявления лидеров Евросоюза, утвержденный поздно вечером 11 августа, который есть в распоряжении "Европейской правды".

Венгрия отказалась подписать заявление лидеров ЕС в поддержку Украины перед встречей Трампа и Путина.

"Заявление лидеров Евросоюза по Украине, было согласовано в понедельник вечером главами государств и правительств стран-членов ЕС, за исключением Венгрии, которая не присоединилась к этому документу", – сообщил корреспонденту "Европейской правды" один из топ-чиновников ЕС.

"Мы, лидеры Европейского Союза, приветствуем усилия президента Трампа, направленные на прекращение войны агрессии России против Украины и достижения справедливого и длительного мира и безопасности для Украины", – говорится в документе.

Лидеры ЕС отмечают, что "международные границы не должны меняться силой", "народ Украины должен иметь свободу самостоятельно решать свое будущее", а "путь к миру в Украине не может определяться без Украины".

"Содержательные переговоры могут состояться только в условиях прекращения огня или уменьшения боевых действий", – отмечается в документе.

Руководители ЕС подчеркнули, что "Европейский Союз, в координации с США и другими близкими по позиции партнерами, продолжит оказывать политическую, финансовую, экономическую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Украине" и "продолжит поддерживать и вводить ограничительные меры против Российской Федерации".

Кроме того, ЕС и государства-члены готовы дополнительно вносить вклад в гарантии безопасности для Украины.

"Европейский Союз подчеркивает неотъемлемое право Украины выбирать собственную судьбу и продолжит поддерживать Украину на ее пути к членству в ЕС", – заявили лидеры Евросоюза.

В конце документа указано, что "Венгрия не присоединилась к этому заявлению".

Как сообщала "Европейская правда", президент США Дональд Трамп рассказал, как консультировался с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном относительно войны РФ против Украины и ее потенциальных результатов.

Также президент США ожидает, что его встреча с хозяином Кремля 15 августа на Аляске будет "хорошей", однако не исключает и негативных результатов.

Также он выразил недовольство аргументом президента Украины о том, что любые "обмены территориями" в рамках договоренностей с РФ требуют изменений в Конституцию.

На 13 августа планируются масштабные онлайн переговоры в различных комбинациях – с участием европейских лидеров, США и Украины.