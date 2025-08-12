Глава МЗС Німеччини: насильство не повинне зміщувати кордони у Європі

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль наголосив, що насильство не має зміщувати кордони у Європі і європейці повинні мати голос у дискусіях щодо припинення війни РФ проти України.

Про це він написав в Х, передає "Європейська правда".

За його словами, Європа підтримує мету президента США покласти край загарбницькій війні Росії проти України.

"Результатом має стати справедливий і тривалий мир. Насильство не повинно зміщувати кордони. Там, де зачіпається наша безпека, ми повинні мати право голосу. Саме тому ми об'єднали зусилля в ЄС", – написав Вадефуль.

Він додав, що канцлер Фрідріх Мерц вже кілька разів говорив з Дональдом Трампом і проконсультується з ним у середу, тоді ж будуть розмови з президентом Володимиром Зеленським і європейськими лідерами.

Нагадаємо, прем'єри Британії і Канади застерегли від нав'язування миру Україні.

Вихідними президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не піде на територіальні поступки Росії під час обговорення мирної угоди і зауважив, що "відповідь на українське територіальне питання є вже в Конституції України".

Віцепрезидент США Джей Ді Венс перед цим припустив, що ні Україна, ні РФ не будуть задоволені тим врегулюванням війни, до якого можуть прийти за посередництва США.

На 13 серпня плануються масштабні онлайн перемовини у різних комбінаціях – за участі європейських лідерів, США та України.