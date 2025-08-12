Глава МИД Германии: насилие не должно смещать границы в Европе

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль отметил, что насилие не должно смещать границы в Европе и европейцы должны иметь голос в дискуссиях о прекращении войны РФ против Украины.

Об этом он написал в Х, передает "Европейская правда".

По его словам, Европа поддерживает цель президента США положить конец захватнической войне России против Украины.

"Результатом должен стать справедливый и длительный мир. Насилие не должно смещать границы. Там, где затрагивается наша безопасность, мы должны иметь право голоса. Именно поэтому мы объединили усилия в ЕС", – написал Вадефуль.

Он добавил, что канцлер Фридрих Мерц уже несколько раз говорил с Дональдом Трампом и проконсультируется с ним в среду, тогда же будут разговоры с президентом Владимиром Зеленским и европейскими лидерами.

Напомним, премьеры Британии и Канады предостерегли от навязывания мира Украине.

На выходных президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не пойдет на территориальные уступки России при обсуждении мирного соглашения и отметил, что "ответ на украинский территориальный вопрос есть уже в Конституции Украины".

Вице-президент США Джей Ди Вэнс перед этим предположил, что ни Украина, ни РФ не будут довольны тем урегулированием войны, к которому могут прийти при посредничестве США.

На 13 августа планируются масштабные онлайн-переговоры в различных комбинациях – с участием европейских лидеров, США и Украины.