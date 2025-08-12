Глава МИД Германии: насилие не должно смещать границы в Европе
Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль отметил, что насилие не должно смещать границы в Европе и европейцы должны иметь голос в дискуссиях о прекращении войны РФ против Украины.
Об этом он написал в Х, передает "Европейская правда".
По его словам, Европа поддерживает цель президента США положить конец захватнической войне России против Украины.
"Результатом должен стать справедливый и длительный мир. Насилие не должно смещать границы. Там, где затрагивается наша безопасность, мы должны иметь право голоса. Именно поэтому мы объединили усилия в ЕС", – написал Вадефуль.
Он добавил, что канцлер Фридрих Мерц уже несколько раз говорил с Дональдом Трампом и проконсультируется с ним в среду, тогда же будут разговоры с президентом Владимиром Зеленским и европейскими лидерами.
Напомним, премьеры Британии и Канады предостерегли от навязывания мира Украине.
На выходных президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не пойдет на территориальные уступки России при обсуждении мирного соглашения и отметил, что "ответ на украинский территориальный вопрос есть уже в Конституции Украины".
Вице-президент США Джей Ди Вэнс перед этим предположил, что ни Украина, ни РФ не будут довольны тем урегулированием войны, к которому могут прийти при посредничестве США.
На 13 августа планируются масштабные онлайн-переговоры в различных комбинациях – с участием европейских лидеров, США и Украины.