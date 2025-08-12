У Німеччині відсторонили працівника оборонної фірми, який підняв Z-прапор

Співробітника оборонної компанії Liebherr Aerospace, підозрюваного в підтримці РФ у війні проти України, відсторонено від роботи.

Про це заявили DW у компанії, передає "Європейська правда".

Німецька компанія Liebherr Aerospace Lindenberg GmbH, що постачає авіаційні системи для Бундесверу, заявила, що серйозно ставиться до скандалу довкола одного зі своїх співробітників, який був на зустрічі з російським послом у Берліні та сфотографувався в Росії з прапором із буквою Z – символом загарбницької війни РФ проти України.

У фірмі з баварського міста Лінденберг-ім-Алльгой вказали, що ініціювали внутрішнє розслідування і на час його проведення відсторонили згаданого співробітника від роботи. Як зазначили у пресслужбі, у компанії вперше дізналися про контакти працівника з близькими до РФ колами та його участь у русі "рейхсбюргерів" 6 серпня 2025 року від журналістів.

До цього про його ймовірну діяльність Liebherr Aerospace Lindenberg нічого не було відомо.

Згідно з отриманою від компанії інформацією, чоловік працює в ній із 2011 року, спочатку – на посаді стратегічного закупівельника, а з 2021 року – у відділі аналізу витрат. На обох посадах у нього не було доступу до стратегічно важливих даних або до інформації у сфері безпеки, зазначили у фірмі.

Хоча компанія співпрацює з Бундесвером, вона не бере участі в проєктах, класифікованих як секретні, і тим самим не підпадає під дію законодавчих норм про необхідну перевірку співробітників, повідомив її представник.

Водночас під час найму персоналу фірма перевіряє всіх потенційних співробітників за санкційними списками, а всі трудові договори включають угоду про конфіденційність, вказується далі.

Про співробітника Liebherr Aerospace, який фотографувався із Z-прапором у Росії і зустрічався з російським послом, кілька днів тому написали німецькі газети Badische Neueste Nachrichten і Stuttgarter Zeitung. За їхніми даними, чоловік відвідав Росію з туристичною групою "Druschba Global".

Посла Росії в Берліні Сергєя Нечаєва активісти "Druschba Global" відвідали 21 липня 2025 року. На сайті російського посольства в Берліні повідомляють, що ця зустріч відбулася "в теплій і дружній атмосфері". За даними BNN, неназваний співробітник Liebherr Aerospace був учасником тієї зустрічі.

Крім того, у серпні 2024 року той самий чоловік відвідував збори "рейхсбюргерів" – мешканців Німеччини, які не визнають сформований після Другої світової війни порядок і легітимність ФРН, називаючи себе громадянами "німецького рейху".

Сам чоловік підтвердив газеті Stuttgarter Zeitung ці дані і заявив, що не бачить в опублікованій інформації конфлікту інтересів. "Це не має жодного стосунку до компанії", – заявив він, назвавши візит до російського посла в Берліні "культурним обміном", а відвідування зустрічі "рейхсбюргерів" – "разовим заходом для отримання вражень".

