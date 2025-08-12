В Германии отстранили работника оборонной фирмы, поднявшего Z-флаг

Сотрудник оборонной компании Liebherr Aerospace, подозреваемый в поддержке РФ в войне против Украины, отстранен от работы.

Об этом заявили DW в компании, передает "Европейская правда".

Немецкая компания Liebherr Aerospace Lindenberg GmbH, поставляющая авиационные системы для Бундесвера, заявила, что серьезно относится к скандалу вокруг одного из своих сотрудников, который был на встрече с российским послом в Берлине и сфотографировался в России с флагом с буквой Z – символом захватнической войны РФ против Украины.

В фирме из баварского города Линденберг-им-Алльгой указали, что инициировали внутреннее расследование и на время его проведения отстранили упомянутого сотрудника от работы. Как отметили в пресс-службе, в компании впервые узнали о контактах работника с близкими к РФ кругами и его участие в движении "рейхсбюргеров" 6 августа 2025 года от журналистов.

До этого о его вероятной деятельности Liebherr Aerospace Lindenberg ничего не было известно.

Согласно полученной от компании информации, мужчина работает в ней с 2011 года, сначала – на должности стратегического закупщика, а с 2021 года – в отделе анализа затрат. На обеих должностях у него не было доступа к стратегически важным данным или к информации в сфере безопасности, отметили в фирме.

Хотя компания сотрудничает с Бундесвером, она не участвует в проектах, классифицированных как секретные, и тем самым не подпадает под действие законодательных норм о необходимой проверке сотрудников, сообщил ее представитель.

В то же время при найме персонала фирма проверяет всех потенциальных сотрудников по санкционным спискам, а все трудовые договоры включают соглашение о конфиденциальности, указывается далее.

О сотруднике Liebherr Aerospace, который фотографировался с Z-флагом в России и встречался с российским послом, несколько дней назад написали немецкие газеты Badische Neueste Nachrichten и Stuttgarter Zeitung. По их данным, мужчина посетил Россию с туристической группой "Druschba Global".

Посла России в Берлине Сергея Нечаева активисты "Druschba Global" посетили 21 июля 2025 года. На сайте российского посольства в Берлине сообщается, что эта встреча состоялась "в теплой и дружественной атмосфере". По данным BNN, неназванный сотрудник Liebherr Aerospace был участником той встречи.

Кроме того, в августе 2024 года тот же человек посещал собрание "рейхсбюргеров" – жителей Германии, которые не признают сложившийся после Второй мировой войны порядок и легитимность ФРГ, называя себя гражданами "немецкого рейха".

Сам мужчина подтвердил газете Stuttgarter Zeitung эти данные и заявил, что не видит в опубликованной информации конфликта интересов. "Это не имеет никакого отношения к компании", – заявил он, назвав визит к российскому послу в Берлине "культурным обменом", а посещение встречи „рейхсбюргеров" – "разовым мероприятием для получения впечатлений".

Ранее окружной суд Праги приговорил 200 часов общественно полезных работ мужчине, который во время антиправительственного протеста в октябре прошлого года имел на себе символику ЧВК "Вагнер".

В прошлом году в Чехии полиция проводила расследование в отношении мужчины, который прошелся по улице города Пардубице в одежде с символом агрессии России.