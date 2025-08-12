Глава Пентагону: Трамп створив умови для мирного врегулювання в Україні

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп створив умови для мирного врегулювання в Україні, в результаті якого, за його словами, "ніхто не залишиться задоволеним".

Про це Гегсет сказав в інтервʼю Fox News, повідомляє "Європейська правда".

Міністр заявив, що окрім президента Трампа "ніхто інший не міг створити умови, які призвели б до такої зустрічі".

"Звичайно, за часів Джо Байдена вирували насильство, війна, і Путін ніколи не сприймав його достатньо серйозно, щоб навіть розглянути можливість зустрічі. Отже, президент Трамп уже змінив правила гри. Він створив умови для можливого переговорного врегулювання, що було його метою з самого початку", – сказав Гегсет.

Він висловив впевненість, що Владімір Путін "не погодився б на зустріч, якби не відчув тиску".

"І я думаю, що шанс є. Президент визначив параметри… Але на переговорному полі може бути, знаєте, обмін територіями. Можуть бути поступки. Ніхто не буде задоволений. Але якщо хтось і може це зробити, то це президент Трамп", – додав Гегсет.

Президент США Дональд Трамп заявив, що українського президента Володимира Зеленського не буде на його переговорах з господарем Кремля Владіміром Путіним 15 серпня на Алясці.

Трамп також висловив невдоволення аргументами Зеленського про те, що для обмінів територіями у межах потенційної мирної домовленості необхідні були б зміни до Конституції.

