Глава Пентагона: Трамп создал условия для мирного урегулирования в Украине

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп создал условия для мирного урегулирования в Украине, в результате которого, по его словам, "никто не останется довольным".

Об этом Хегсет сказал в интервью Fox News, сообщает "Европейская правда".

Министр заявил, что кроме президента Трампа "никто другой не мог создать условия, которые привели бы к такой встрече".

"Конечно, во времена Джо Байдена бушевали насилие, война, и Путин никогда не воспринимал его достаточно серьезно, чтобы даже рассмотреть возможность встречи. Итак, президент Трамп уже изменил правила игры. Он создал условия для возможного переговорного урегулирования, что было его целью с самого начала", – сказал Хегсет.

Он выразил уверенность, что Владимир Путин "не согласился бы на встречу, если бы не почувствовал давления".

"И я думаю, что шанс есть. Президент определил параметры... Но на переговорном поле может быть, знаете, обмен территориями. Могут быть уступки. Никто не будет доволен. Но если кто-то и может это сделать, то это президент Трамп", – добавил Хегсет.

Президент США Дональд Трамп заявил, что украинского президента Владимира Зеленского не будет на его переговорах с хозяином Кремля Владимиром Путиным 15 августа на Аляске.

Трамп также выразил недовольство аргументами Зеленского о том, что для обменов территориями в рамках потенциальной мирной договоренности необходимы были бы изменения в Конституцию.

