В Угорщині скандал через таємну дачу Орбана та парк із зебрами "як у Януковича"

В Угорщині розгорівся скандал після того, як незалежний депутат Акош Хадхазі опублікував фото недобудованого маєтку прем'єр-міністра Віктора Орбана у Хатванпусті з пальмовим садом і приватним зоопарком.

Про це повідомляють угорські медіа, зокрема, HVG.

Акош Хадхазі опублікував фотографії маєтку сім'ї Орбанів у Хатванпуcті, який, за словами міністра, відповідального за канцелярію прем'єр-міністра, Гергея Гуяша, є "маєтком", а за словами прем'єр-міністра – фермою його батька, яка ще навіть не закінчена.

Незалежний депутат опублікував більш ранні фотографії комплексу, зроблені чотири роки тому. За його словами, кадри були зроблені "робітником, який працював там недовго і швидко звільнився, бо "йому стало гидко". Будівельники тепер більш обережні, тому що "у робітників відбирають телефони і погрожують, коли вони заходять на територію".

"Ну, якщо це ферма, то це дуже дивно", – написав Хадхазі у своєму пості на Facebook.

Згідно з його описом, на фотографіях видно, наприклад, що "під дорожнім покриттям парку був встановлений нагрівальний кабель, щоб, якщо випаде сніг, прем'єр-міністру не довелося його розгрібати (покриття тоді стало найдорожчою бруківкою з усіх можливих)".

На додаткових фотографіях видно підземний коридор, викладений цеглою, що з'єднує будівлі.

Хадхазі на вихідних організував навіть екскурсію по Хатванпусті. Під час першого такого візиту зацікавлені могли зазирнути на ретельно огороджену територію зі сходів.

Учасників екскурсії було кілька тисяч, всі вони мали намір на власні очі переконатися в тому, що незалежний депутат мав рацію: тут будується напівзакінчена ферма його батька або бароковий замок його сина з бібліотекою, алеєю для прогулянок, каплицею, пальмовим садом, сонячною електростанцією, фонтанами, підземним гаражем, ставком і приватним зоопарком.

Угорські журналісти прирівняли атмосферу заходу до тієї, коли протестувальники вперше потрапили до заміської резиденції експрезидента України Віктора Януковича, щоб на власні очі побачити, чи справді його туалет був зроблений із золота.

У матеріалі згадується мама, яка заохочувала свого п'ятирічного сина обійти щонайменше двокілометрову чергу автомобілів, кажучи: "Ходімо, подивимося на зебри!". Зазначається, що екзотичних тварин було так багато, що не вистачило навіть поспіхом зведеного земляного валу, поліцейської охорони, мобільних огорож, і навіть квадроциклами не вдалося відігнати зебр, антилоп і буйволів від цікавих поглядів.

Також у матеріалі зазначається, що будівельники Орбана знесли класицистичні пам'ятки архітектури, щоб на їхньому місці звести сільську резиденцію.

Хоча члени уряду і сам Віктор Орбан неодноразово заявляли, що, всупереч новинам, маєток Хатванпуста – це лише ферма батька прем'єр-міністра, енергетичні сертифікати, отримані депутатом, свідчать про те, що офіційний енергетичний сертифікат був запитаний і для житлового будинку.

Петер Мадяр, глава опозиційної партії "Тиса" і головний суперник Орбана на майбутніх виборах, вже пообіцяв, що у разі його приходу до влади Державна аудиторська служба розпочне розслідування щодо активів за двадцять років проти всіх колишніх членів та представників уряду, а також їхніх близьких родичів. За словами Мадяра, розслідування також торкнеться маєтку Віктора Орбана у Хатванпусті.

"Національне управління з розшуку та захисту активів зможе запитувати всю інформацію в органах, що видають дозволи, та в управлінні охорони пам'яток, а також заслуховувати інвесторів і робітників, які працюють на будівельному майданчику Віктора Орбана", – заявив Мадяр.

Зазначимо, впродовж останніх місяців угорці протестували про низки рішень Орбана. Зокрема, йдеться про законопроєкт, який спрямований проти громадських організацій і незалежних ЗМІ, а також закон про заборону ЛГБТ-прайдів.

Після ухвалення закону про заборону ЛГБТ-прайдів угорський парламент також затвердив зміни до Основного закону, які, зокрема, обмежують права ЛГБТ-спільноти.

Проти ухвалення поправки до Основного закону Угорщини виступали всі опозиційні партії. Крім того, у Будапешті тривали багатотисячні протести проти неї.

А законопроєкт під назвою "Про прозорість суспільного життя" дозволить Управлінню з питань захисту суверенітету вносити до чорного списку організації, що отримують іноземне фінансування, в тому числі гранти ЄС. Управління зможе робити це, якщо вважатиме організації "загрозою" національному суверенітету.