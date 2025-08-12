Трамп продовжив "тарифне перемир'я" з Китаєм

Президент США Дональд Трамп у понеділок продовжив "тарифне перемир’я" з Китаєм ще на 90 днів, створивши умови для ширших переговорів між двома найбільшими економіками світу.

Про це Трамп повідомив у соцмережі Truth Social, повідомляє "Європейська правда".

Високопосадовці адміністрації США протягом кількох тижнів натякали, що продовження ймовірне, після того, як протягом квітня та на початку травня обидві країни встановили митні тарифи на товари один одного на рівні понад 100 відсотків.

Цей крок означає, що новий крайній термін для масштабного підвищення тарифів – 10 листопада.

"Я щойно підписав указ, який продовжить призупинення тарифів щодо Китаю ще на 90 днів. Усі інші положення угоди залишаються без змін", – написав Трамп у соцмережі Truth Social.

Китай також оголосив про продовження призупинення тарифів щодо товарів зі США.

Нагадаємо, Трамп заявляв у вівторок, 5 серпня, що його країна близька до укладення торговельної угоди з Китаєм, і що він зустрінеться зі своїм китайським колегою Сі Цзіньпіном до кінця року, якщо угода буде досягнута.

29 липня Китай і США за підсумками дводенних переговорів у Стокгольмі домовились продовжити дію заходів, ухвалених у травні для запобігання ескалації тарифної війни.