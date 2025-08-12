Трамп продлил "тарифное перемирие" с Китаем

Президент США Дональд Трамп в понедельник продлил "тарифное перемирие" с Китаем еще на 90 дней, создав условия для более широких переговоров между двумя крупнейшими экономиками мира.

Об этом Трамп сообщил в соцсети Truth Social, сообщает "Европейская правда".

Высокопоставленные чиновники администрации США в течение нескольких недель намекали, что продолжение вероятно, после того, как в течение апреля и в начале мая обе страны установили таможенные тарифы на товары друг друга на уровне более 100 процентов.

Этот шаг означает, что новый крайний срок для масштабного повышения тарифов – 10 ноября.

"Я только что подписал указ, который продлит приостановление тарифов в отношении Китая еще на 90 дней. Все остальные положения соглашения остаются без изменений", – написал Трамп в соцсети Truth Social.

Китай также объявил о продлении приостановления тарифов в отношении товаров из США.

Напомним, Трамп заявлял во вторник, 5 августа, что его страна близка к заключению торгового соглашения с Китаем, и что он встретится со своим китайским коллегой Си Цзиньпином до конца года, если соглашение будет достигнуто.

29 июля Китай и США по итогам двухдневных переговоров в Стокгольме договорились продлить действие мер, принятых в мае для предотвращения эскалации тарифной войны.