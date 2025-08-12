Опитування: думки німців про відновлювану енергію розділилися

Лише 30% жителів Німеччини вважають, що країна достатньою мірою покладається на поновлювані джерела енергії, решта – за більшу або меншу залежність від них.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на DW, свідчать результати опитування інституту Forsa.

Трохи менше третини німців (32%) вважають, що Німеччина занадто сильно покладається на поновлювані джерела енергії.

Ще 34% респондентів заявили, що держава має більше покладатися на поновлювані джерела енергії. Лише 30% жителів ФРН вважають, що країна достатньою мірою спирається на них. Ще 4% опитаних заявили, що не мають відповіді на поставлене соціологами запитання.

Відповідно до Закону про захист клімату, до 2030 року завдяки поновлюваним джерелам енергії має покриватися щонайменше 80% споживаної в Німеччині електроенергії. До 2045-го, згідно з документом, вона має стати кліматично нейтральною країною.

З результатів опитування Forsa випливає, що негативно до розрахунку на поновлювані джерела енергії частіше, ніж у середньому по країні, ставляться прихильники вкрай правої "Альтернативи для Німеччини". Серед тих, хто вважає, що ФРН покладається на них недостатньо, більшою мірою молоді люди віком до 30 років, а також виборці Лівої партії та "Зелених".

Трохи більш як половина громадян Німеччини підтримують зміну політики у сфері атомної енергії – питання, яке викликало суперечки в останньому коаліційному уряді.

