В Естонії перенаправлять на оборону частину коштів, призначених для кліматичних цілей

Уряд Естонії вирішив направити на оборонні цілі близько 200 млн євро з фондів ЄС, більша частина яких раніше призначалася для боротьби зі зміною клімату або утилізації відходів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Як зазначено, на поточний семирічний бюджетний період ЄС Естонії було виділено в цілому 3,4 млрд євро, які планувалося використати до кінця 2029 року.

Наразі з цих коштів залишаються неосвоєними 812 млн євро, з яких уряд вирішив спрямувати на оборонні цілі в найближчі роки близько чверті, або 195 млн євро.

Повідомляється, що 85 млн євро буде вилучено зі сфери відповідальності Міністерства клімату, 38 млн євро – у Міністерства освіти і науки, 24 млн євро – у Міністерства економіки і комунікацій, 17 млн євро – у Міністерства соціальних справ, 16 млн євро – у Міністерства у справах регіонів та сільського господарства, 14 млн євро – у Міністерства юстиції та цифрових технологій, і по 3 млн євро – у Міністерства культури та Державної канцелярії.

За словами глави служби зовнішнього фінансування Міністерства фінансів Трійн Томінгас, міністерства наразі вже визначили статті витрат, за рахунок яких будуть перенаправлені ці гроші.

Зокрема, 85 млн євро зі сфери відповідальності Міністерства клімату будуть виділені в основному за рахунок скорочення коштів, які планувалося направити на утилізацію відходів і боротьбу зі зміною клімату. Меншою мірою – за рахунок заходів щодо забезпечення чистоти зовнішнього повітря та радіаційної безпеки, а також збільшення використання відновлюваних джерел енергії в кінцевому споживанні.

Томінгас додала, що Міністерство клімату також планує перенаправити на оборону частину коштів, виділених на підтримку модернізації локальних систем опалення в приватних будинках.

Вона зазначила, що загалом на поліпшення утилізації відходів та боротьбу зі зміною клімату в цей бюджетний період було виділено близько 640 млн євро.

Посадовиця розповіла, що при скороченні фінансування різних сфер враховувалося, що переглядаються тільки ті плани, де було очевидно, що попит на певні заходи підтримки нижчий, ніж передбачалося, або де цілі можуть бути легко досягнуті зі зменшеним бюджетом.

Кошти з фондів ЄС не можуть бути використані для закупівлі боєприпасів або військової техніки. Однак ці гроші можна спрямувати на модернізацію транспортної інфраструктури, від якої залежить також військова мобільність.

Естонія вирішила витратити 85 млн євро саме на військову мобільність. Ще 52 млн євро буде виділено на будівництво оборонного промислового парку в Ермісту, 20 млн євро будуть спрямовані на будівництво інфраструктури для прийому союзних військ і Сил оборони, 24 млн євро будуть спрямовані на програму розвитку оборонної продукції.

Крім того, 15 млн євро виділять на підтримку наукових досліджень в оборонній сфері.

Раніше стало відомо, що в НАТО розглядають можливість розміщення німецько-нідерландського корпусу союзних сил на території Естонії.

Нагадаємо, у травні країни Балтії підтвердили наміри збільшити видатки на оборону до 5% ВВП з 2026 року.