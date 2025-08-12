Опрос: мнения немцев о возобновляемой энергии разделились

Только 30% жителей Германии считают, что страна в достаточной степени полагается на возобновляемые источники энергии, остальные – за большую или меньшую зависимость от них.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на DW, свидетельствуют результаты опроса института Forsa.

Чуть меньше трети немцев (32%) считают, что Германия слишком сильно полагается на возобновляемые источники энергии.

Еще 34% респондентов заявили, что государство должно больше полагаться на возобновляемые источники энергии. Лишь 30% жителей ФРГ считают, что страна в достаточной степени опирается на них. Еще 4% опрошенных заявили, что не имеют ответа на поставленный социологами вопрос.

Согласно Закону о защите климата, к 2030 году за счет возобновляемых источников энергии должно покрываться не менее 80% потребляемой в Германии электроэнергии. К 2045-му, согласно документу, она должна стать климатически нейтральной страной.

Из результатов опроса Forsa следует, что негативно к расчету на возобновляемые источники энергии чаще, чем в среднем по стране, относятся сторонники крайне правой "Альтернативы для Германии". Среди тех, кто считает, что ФРГ полагается на них недостаточно, в большей степени молодые люди в возрасте до 30 лет, а также избиратели Левой партии и "Зеленых".

Чуть больше половины граждан Германии поддерживают изменение политики в сфере атомной энергии – вопрос, который вызвал споры в последнем коалиционном правительстве.

