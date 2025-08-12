У Німеччині протестують проти переміщення радіоактивних відходів

Німецькі антиядерні активісти та екологічна група BUND закликали політиків зупинити плани транспортування високоактивних радіоактивних відходів до західного міста Ахаус, попереджаючи про юридичну невизначеність і ризики для безпеки.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агентство dpa.

У відкритому листі, опублікованому у вівторок на ім'я міністра навколишнього середовища Карстена Шнайдера та вищих посадових осіб західної землі Північний Рейн-Вестфалія, учасники кампанії закликали до "переговорів в останню хвилину" між федеральною та земельною владою.

Лівоцентристські соціал-демократи (СДПН), які перебувають в опозиції в землі, заявили минулого тижня, що очікують на швидке отримання дозволів на перевезення майже 200 контейнерів з радіоактивними відходами, що прямують до Ахаусу.

СДПН заявила, що дозволи включають 152 контейнери з колишнього дослідницького реактора в Юліху, а також ще 38 контейнерів з високорадіоактивними і збагаченими відходами з дослідницького реактора поблизу Мюнхена.

Антиядерні активісти та BUND описали цей план як "гігантський проєкт, який триватиме від чотирьох до восьми років, через зруйновані автостради, який не має жодного сенсу".

Вони вказують на те, що поточна ліцензія на проміжне сховище в Ахаусі закінчується у 2036 році, а процес отримання нового дозволу не розпочнеться до 2028 року.

Група "Ні ядерним відходам в Ахаусі" стверджує, що перевезення відбуватимуться в непрозорому правовому полі, і зазначає, що існуюче сховище в Ахаусі є одним з найстаріших у Німеччині "з найтоншими стінами".

Вони звинуватили федеральну і земельну владу в тому, що протягом багатьох років не вдавалося знайти стале рішення для зберігання паливних елементів у Юліху. Вони стверджували, що жодні ядерні відходи не повинні бути переміщені, доки Німеччина не вирішить питання постійного сховища.

