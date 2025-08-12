В Германии протестуют против перемещения радиоактивных отходов

Немецкие антиядерные активисты и экологическая группа BUND призвали политиков остановить планы транспортировки высокоактивных радиоактивных отходов в западный город Ахаус, предупреждая о юридической неопределенности и рисках для безопасности.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство dpa.

В открытом письме, опубликованном во вторник на имя министра окружающей среды Карстена Шнайдера и высших должностных лиц западной земли Северный Рейн-Вестфалия, участники кампании призвали к "переговорам в последнюю минуту" между федеральной и земельной властью.

Левоцентристские социал-демократы (СДПГ), находящиеся в оппозиции в земле, заявили на прошлой неделе, что ожидают скорейшего получения разрешений на перевозку почти 200 контейнеров с радиоактивными отходами, направляющихся в Ахаус.

СДПГ заявила, что разрешения включают 152 контейнера из бывшего исследовательского реактора в Юлихе, а также еще 38 контейнеров с высокорадиоактивными и обогащенными отходами из исследовательского реактора вблизи Мюнхена.

Антиядерные активисты и BUND описали этот план как "гигантский проект, который продлится от четырех до восьми лет, через разрушенные автострады, который не имеет никакого смысла".

Они указывают на то, что текущая лицензия на промежуточное хранилище в Ахаусе заканчивается в 2036 году, а процесс получения нового разрешения не начнется до 2028 года.

Группа "Нет ядерным отходам в Ахаусе" утверждает, что перевозки будут происходить в непрозрачном правовом поле, и отмечает, что существующее хранилище в Ахаусе является одним из старейших в Германии "с самыми тонкими стенами".

Они обвинили федеральные и земельные власти в том, что в течение многих лет не удавалось найти устойчивое решение для хранения топливных элементов в Юлихе. Они утверждали, что никакие ядерные отходы не должны быть перемещены, пока Германия не решит вопрос постоянного хранилища.

