Глава МЗС Чехії: на Алясці Путін матиме унікальну можливість погодитися на перемир’я

Очільник Міністерства закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, який перебуває з візитом у Києві, заявив, що у п’ятницю, 15 серпня, очільник Кремля Владімір Путін матиме "унікальну" можливість погодитися на перемир’я у російсько-українській війні.

Про це він сказав під час спільної пресконференції з українським колегою Андрієм Сибігою, передає кореспондентка "Європейської правди".

Як відомо, очікується, що 15 серпня американський президент Дональд Трамп зустрінеться з очільником Кремля на Алясці.

Коментуючи ці події, Ліпавський заявив, що у той день Путін "точно матиме можливість прийняти перемир'я".

"Він уже вбив 1 мільйон своїх людей. Він вбиває людей щодня, здійснюючи нові атаки. Тож так, він має цю унікальну можливість", – сказав він.

Глави МЗС Чехії вважає, що політична та військова підтримка України партнерами, санкції проти Росії, а також сила української армії призвели до того, що "Путін демонструє будь-яку готовність до переговорів".

Нагадаємо, очільники 26 держав-членів Європейського Союзу затвердили спільну заяву на підтримку України, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан не поставив підпис під документом.

Орбан заявив, що не підтримав спільну заяву Європейської ради, оскільки давати вказівки з "лави запасних" недоречно.

